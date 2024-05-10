حماس: ميقاتي هاتف هنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح

ذكرت حركة حماس في بيان، بان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية، وخاصة مفاوضات وقف الحرب في غزّة واجتياح رفح الجاري.

وأشاد هنية بـ"المواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله"، مؤكدا أن "لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة".

ونوه رئيس الحركة بأن "وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة".

من جانبه، أشاد ميقاتي بموقف حركة "حماس" قبولها مقترح الوسطاء لوقف "العدوان" على غزة، ومشيرا إلى "موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة".

كما نوه بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بالأونروا في لبنان.