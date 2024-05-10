جريحان بانفجار لغم أرضي في جبل وادي عنجر

أدى انفجار لغم أرضي في جبل وادي عنجر الى إصابة سوريين، وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني من مركز المصنع بمؤازرة عناصر من الجيش، وتم نقلهما إلى مستشفى البقاع.

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