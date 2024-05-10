المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تقدم بشكوى جزائية بوجه شادن فقيه

اعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بأن "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بواسطة وكيله المحامي البروفسور علي فايز رحال تقدم بشكوى جزائية بوجه المدعوة "شادن فقيه" وفقاً لأحكام المواد 317 و 473 و 474 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تعاقب على الأفعال الجرمية المتمثلة بجرائم التجذيف باسم الله وتحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

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