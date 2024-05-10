مصلحة الاقتصاد سطرت محضرًا بحق براد للحوم المبردة في أنصارية لعدم التزامه الشروط الصحية

سطّرت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، بمؤازرة المديريّة العامّة لأمن الدولة- مكتب الزهراني، محضر ضبط بحقّ برّاد للحوم المبرّدة في بلدة أنصارية، لعدم التزامه شروط السّلامة الصحيّة خلال عمليّة نقل اللّحوم المبرّدة وتوزيعها على المطاعم والملاحم.
كما تمّ حجز نحو 70 كيلوغرامًا من متبّلات الدّجاج واللّحوم والسّمك، كان يتمّ تحضيرها في مطبخ خاص من دون ختمها بتاريخ الصّلاحيّة، تمهيدًا إلى أخذ موافقة خطيّة من النّيابة العامّة في الجنوب لتلفها.
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