شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات واسعة لهجوم المستوطنين على مقر الأونروا في القدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي تعرض له مقر وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.

وشدد أن استهداف عاملي الإغاثة وأصولها غير مقبول ويجب أن يتوقف. هجوم المستوطنين على مقر الأونروا وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة.

فيما اضطر موظفو الأونوروا إلى إخماد النيران بأنفسهم، مذكرا أن حشداً برفقة رجال مسلحين خارج المجمع شوهدوا وهم يهتفون "احرقوا الأمم المتحدة". جرائم المستوطنين الإسرائليين وأوضح أن هذا التطوّر الشائن يعرّض حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم، كما أدان الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم.

وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنه، مضيفا أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتحمل مسؤولية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

