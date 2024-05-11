قنصل عام فرنسا بالإسكندرية تزور أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:



زارت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لينا بلان، والمسئولة عن التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية.



استقبلها الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب القنصل، نيابة عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.



والتقت قنصل عام فرنسا، بالدكتور كريم محمود طنبل، عميد البحث العلمي للشؤون البحرية وذلك في إطار التعاون المشترك.



من جانبها، رافقت الدكتور عبير مراد، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، قنصل فرنسا والوفد المرافق لها خلال الجولة التفقدية.



وتضمنت الزيارة، جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير للاطلاع على آخر التطورات والتعرف على قدرات الأكاديمية إلى جانب زيارة مركز القبة السماوية، ومعهد السلامة البحرية، ومجمع المحاكيات المتكامل.

