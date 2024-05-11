شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تجري تدريبات جوية بالذخيرة الحية قبل تنصيب رئيسها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تدريبات جوية

الدمام - شريف احمد - أجرى سلاح الجو التايواني تدريبات بالذخيرة الحية، باستخدام طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة بالليزر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العسكرية التايوانية.ونشرت الوكالة لقطات من التدريبات، قبل عشرة أيام من تنصيب رئيس جديد للجزيرة، تصفه الصين بأنه "انفصالي بشكل خطير".وسيتولى لاي ، وهو الآن نائب الرئيسة، منصبه الرئاسي في 20 مايو، وسط تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين.وذكرت وكالة الأنباء العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني أن سلاح الجو في تايبيه أجرى تدريبات روتينية لطياريها "لتعزيز الإمكانيات الهجومية الدقيقة في القتال الجوي"، بدون تحديد موعد إجراء هذه التدريبات.وأضافت وكالة الأنباء العسكرية في موقعها الالكتروني أن الطائرات المقاتلة كانت مجهزة بصواريخ "مافيريك" أمريكية الصنع، وقنابل موجهة بالليزر لضرب "أهداف بحرية وبرية" في منطقة الشعاب المرجانية البحرية، بالقرب من بينجو".