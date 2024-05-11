روسيا تتقدم في جبهة القتال في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على ست قرى في شرق أوكرانيا حيث تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.

وحققت القوات الروسية مؤخرا تقدما ضد الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في الأسلحة والعتاد.

وفي أحدث تقدم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت على تطبيق "تلغرام"، أن قواتها "حررت" قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك في منطقة دونيتسك.

من الجانب الأوكراني، قال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف على منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيراً إلى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل شهودعيان أنهم شاهدوا مجموعات من الأشخاص يصلون في شاحنات صغيرة وسيارات ويحملون حقائب عند نقطة وصول للإخلاء خارج مدينة خاركيف.

سجّل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، أسماءهم وحصلوا على مساعدات غذائية وطبية في خيام مؤقتة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أنّ "معارك عنيفة" تجري على "طول خط الجبهة" في منطقة خاركيف.

من جهته، قال مسؤول عسكري أوكراني كبير إنّ القوات الروسية تقدّمت كيلومتراً واحداً داخل أوكرانيا حيث تحاول "إنشاء منطقة عازلة" في خاركيف وفي منطقة سومي المجاورة لمنع شنّ هجمات على الأراضي الروسية.