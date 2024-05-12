الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات بعدة مدن فلسطينية اليوم الاحد

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من المنازل واعتقلت كرم محمود الشلبي، وعبد العزيز فاروق أبو عبيد، وابراهيم محمد عز الدين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتحطيم محتويات منزله، كما نشرت قناصة على اسطح المنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من قرية قبيا غرب رام الله.

واوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت المحرر علي محمد غيظان، والشاب بهاء دلول بعد اقتحام منزليهما والاعتداء عليهما بالضرب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر خالد إبراهيم الشيخ، والأسير المحرر مراد محمود الشيخ، والشاب إبراهيم يوسف الشيخ،ومسلم خليل قاسم الشيخ، ومحمد ذياب الشيخ، ومجاهد علي قاسم الشيخ بعد اقتحام منازلهم في البلدة وتفتيشها.