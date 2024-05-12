نائب وزير الداخلية ووزير الداخلية البنجلاديشي يبحثان تعزيز التعاون الأمني

عقد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بالداود في العاصمة البنجلاديشية دكا، اليوم؛ جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في بنغلاديش الشعبية أسد الزمان خان. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.



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