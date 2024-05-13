شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقيل وزير الدفاع الروسي.. وهذا منصبه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

البرلمان الروسى

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الروسية تاس والكرملين مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال وزير دفاعه سيرجي شويجو من منصبه، ليتولى منصب أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي.وأفاد الكرملين أن شويجو سيحل محل نيكولاي باتروشيف كأمين لمجلس الأمن القومي.وفي وقت سابق نقلت تاس عن مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسى القول إن خليفة شويجو سيكون نائب رئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف.وتلقى مجلس الاتحاد مقترحات بوتين بشأن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، ولم يعلن عن سبب رسمي للتغيير الذي طال أعضاء في الحكومة.