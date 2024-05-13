رحمة لـ"النشرة": موضوع كنيسة المعونات قيد المتابعة وبعلبك ستبقى علامة فارقة في العيش الواحد

بعد الضجّة الّتي أحدثتها محاولة أحد الأشخاص ابتزاز عدد من زوّار كنيسة سيدة المعونات في ​بعلبك​، إلى جانب محاولته فرض خوّة على الرّاغبين بركن سيّاراتهم داخل موقف الكنيسة‏، أكّد النّائب السّابق ​إميل رحمة​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصّة، كاشفًا أنّه أجرى مجموعةً واسعةً من الإتصالات لمتابعته.

وفي حين شدّد رحمة على أنّ مختلف فعاليّات المدينة ترفض هذا الأمر، دعا إلى عدم إعطاء الحادثة أيّة أبعاد، لا سيّما أنّ هناك تأكيدات بأنّ هذا التصرّف مرفوض من قبل جميع المعنيّين. كما أشار إلى ضرورة احترام المساحة حول الكنيسة، مؤكّدًا أنّ منطقة بعلبك ستبقى علامةً فارقةً في العيش الواحد.