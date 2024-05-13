الصحة بغزة: المنظومة الصحية قد تنهار خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم

اعلنت وزارة الصحة بغزة، أن "المنظومة الصحية في القطاع قد تنهار خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات".
واشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الى إن "360 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع".
وأفادت "الأونروا" بأنه، "عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة، أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة للذهاب إليه، لا أمان دون وقف إطلاق النار".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ألقت منشورات على النازحين في مدينة رفح تطالبهم بمغادرة المدينة إلى وسط القطاع من أجل البدء في عملية عسكرية محدودة في رفح.
ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة، دعا الجيش الإسرائيلي إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري".
وفي 5 ايار الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر.
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