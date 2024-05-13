بو صعب زار بري: المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف الرئاسة سيطيل أمد الفراغ

أكّد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، "أهميّة الجلسة النّيابيّة بعد غد الأربعاء، للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين"، مجدّدًا دعوته الأفرقاء السّياسيّين والكتل النّيابيّة كافّة، إلى "وجوب الحوار والتّوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة".
وأعرب، في دردشة مع الصّحافيّين بعد لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التّينة، عن خشيته من أنّ "الاستمرار بالمكابرة والنّكد ورفض الحوار والتّلاقي، لن يوصل إلى حلّ على الإطلاق، إنّما بالعكس تمامًا"، مشدّدًا على أنّ "المنطق الرّافض لقواعد الحوار والتّوافق في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ، وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهوريّة، وبالنّتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللّبنانيّون".
كما التقى برّي رئيس تحرير صحيفة "اللّواء" صلاح سلام، ورئيس "الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد" القاضي كلود كرم، بحضور عضو الهيئة علي بدران.
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