هيئة إدارة السير أعلنت توفير خدمات جديدة في المركز الرئيسي في الدكوانة

أعلنت "​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​"- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، "توفير خدمات جديدة في المركز الرّئيسي في ​الدكوانة​/قسم السّيّارات السياحة العمومية والدرّاجات/قسم سيّارات الشّحن والأوتوبيس العموميّة والآليّات، وهي:

- نقل ملكيّة اللّوحة العموميّة ونقل ملكيّة سيّارة خصوصيّة.

- نقل ملكيّة اللّوحة العموميّة.

- نقل ملكيّة مركبة جديدة وإعادة اللّوحة العموميّة إلى السّير.

- تسجيل الدرّاجات النّاريّة المستوردة المستعمَلة.

- إعادة درّاجة ناريّة على السّير.

- نقل ملكيّة درّاجة ناريّة تمّ إيقافها عن السّير (إنقاض).

- تسجيل مركبات الشّحن العمومي المستورَدة والمجهّزة من الخارج.

- بالإضافة إلى توفير معاملة تنفيذ التّوقيف عن السّير (إنقاض) للسّيّارات المسجّلة في فرعي الأوزاعي وعاليه في المركز الرئيسي/الدكوانة،

وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علمًا أنّ المواعيد ستكون متوافرة كلّ يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتبارًا من السّاعة العاشرة صباحًا، وفقًا للقدرة الاستيعابيّة اليوميّة لكلّ قسم".

وذكّرت المصلحة بأنّ "العمل في قسم السّوق الخصوصي/العمومي ومعاملات التّوقيف عن السّير/ البدل عن ضائع/ فكّ الحجز في قسم سيّارات السّياحة الخصوصيّة/ سيّارات السّياحة العموميّة والدرّاجات/ سيّارات الشّحن والأوتوبيس الخصوصيّة/قسم الشحن والأتوبوبيس العمومية والآليات، يبقى مفتوحًا أمام الجميع وخارج المواعيد، وفقًا للرّقم التّسلسلي:

- أيّام الثلثاء رخص السّوق الّتي ينتهي رقم هيكلها/ تسلسلها: بـ 0/ 1/ 3/2

- أيّام الأربعاء رخص السّوق الّتي ينتهي رقم هيكلها/ تسلسلها: بـ 4 /6/5

- أيّام الخميس رخص السّوق الّتي ينتهي رقم هيكلها/ تسلسلها: بـ 7/ 8 / 9".

وأشارت إلى "إمكانيّة الاطلاع على المستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المزمع إنجازها، على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info، ومع العلم أنّ المصلحة ستعلن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة".