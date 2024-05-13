اخبار العالم

حزب الله ينشر مشاهد تفجير دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية، دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح، التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة .

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها. ‏

8bb9c432f4.jpg
e30f7c2958.jpg
9ba61b3ed8.jpg

 

مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسّسيّة مستحدثة في ثكنة راميم

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجهيزات تجسّسيّة مستحدثة في ثكنة راميم (هونين المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

 

حزب الله يستهدف ثكنة ‏برانيت

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا