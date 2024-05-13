تركيا واليونان تتفقان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه لا توجد "مشكلات غير قابلة للحل" مع اليونان.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "على الرغم من الخلافات، فإننا نركز على أجندة إيجابية بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة".

وأوضح الرئيس التركي أن التوافق بين أنقرة وأثينا حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم.

وأكد ميتسوتاكيس أن الاجتماعات بين الزعمين في الأشهر القليلة الماضية "أثبتت أننا جيران قادرون على إرساء نهج للتفاهم المتبادل، ليس كاستثناء لكن كحالة طبيعية مثمرة".

وأضاف "أظهرنا اليوم أنه، إلى جانب خلافاتنا القائمة، يمكننا رسم صفحة موازية من الاتفاقات".

وشدد الرئيس أردوغان على أن "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة"، مضيفا أن "خطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى ملف الأقلية التركية في اليونان، قائلا "نتطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية في علاقاتنا مع أثينا في تلبية حقوق الأقلية التركية في اليونان". وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".

كانت العلاقات بين تركيا واليونان شهدت تحسنا عقب اتصال هاتفي مباشر من جانب ميتسوتاكيس مع أردوغان لتعزيته في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، زار الرئيس لتركي اليونان ووقع البلدان "إعلان أثينا" الذي استهدف وضع الأساس لخارطة طريق لإعادة انعاش علاقاتهما.

واتفق أردوغان مع ميتسوتاكيس على توسيع نطاق العلاقات في مسعى لطي صفحة الخلافات بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص.

كما اتفق البلدان على تعزيز التجارة، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتنفيذ تدابير عسكرية لبناء الثقة للحد من التوتر، والعمل على حل المشكلات القائمة بينهما.