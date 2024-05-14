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تحذير مهم لأولياء أمور الطلبة المصريين في الخارج.. ما السبب؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حذرت الإدارة العامة للامتحانات "امتحانات أبناؤنا في الخارج"، أولياء الأمور الذين تأخروا عن تحميل ملف التقييم الخاص بأولادهم في الصفوف الابتدائية الأولى.

ووفقا للإدارة، فإنه تلاحظ تأخر عدد كبير من التلاميذ عن تحميل ملفات التقييم الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني، في مرحل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى ضرورة وسرعة تحميل ملفات الأنشطة الخاصة بالتلاميذ للفصل الدراسي الثاني، بشكل عاجل، قبل انقضاء فترة تحميل الأنشطة المقرر لها يوم 17 مايو الجاري، كموعد أخير لغلق الموقع الإلكتروني لتحميل الأنشطة.

وقالت إن الطالب الذي لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة، لن يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، وفقا لتعليمات التقدم المعتمدة للعام الدراسي 2023 – 2024. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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