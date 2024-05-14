سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل حشدت ما يكفي من قوات لشن عملية واسعة في رفح

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "إسرائيل حشدت ما يكفي من قوات لشن عملية واسعة في رفح"، مشددين على أنه "لسنا متأكدين ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشن عملية واسعة برفح".
وكشف مسؤول اميركي آخر أن "إسرائيل لم تجر الاستعدادات المناسبة للمدنيين في رفح".
وأمس تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية على عدة محاور في شرق رفح أقصى جنوب قطاع غزة
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه مختلف مناطق قطاع غزة، مع تكثيف العمليات العسكرية في شمال القطاع وفي شرق رفح بالجنوب، في حين أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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