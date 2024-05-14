شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، إقليم "أتاكاما" في تشيلي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيانها، أن مركز الزلزال كان على بعد 91 كيلومتراً من مدينة "فالينار" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.