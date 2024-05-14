رئيسي: إسرائيل ورم سرطاني ويجب استئصاله وتحرير فلسطین أصبح مطلباً دولياً اليوم

رأى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أن "ليس عالم الإسلام، بل عالم الإنسانية، أدرك اليوم أن الكيان الصهيوني هو ورم سرطاني ويجب استئصاله حتى يجد العالم السلام"، مشدداً على أن "تحرير فلسطین أصبح مطلباً دولياً اليوم".

من جهته، أشار نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، إلى "ضرورة تسليط الضوء على الجرائم الأميركية والصهيونية ضدّ الإنسانية"، معتبراً أن "أميركا شريكة في جرائم إسرائيل ضدّ غزة".