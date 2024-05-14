كتائب القسام تعلن قتل 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.



فقد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا في عملية مركبة من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.



وأضافت القسام أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع. كما أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا.



وفي المحور نفسه، استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية، وقصفوا حشودا لقوات الاحتلال بالقذائف في عدة مواقع. وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته شرق مخيم جباليا.



من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم من قنص جندي إسرائيلي تحصن في أحد المباني، واستهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل شقة سكنية بقنابل مضادة للأفراد في مخيم جباليا.



وأضافت السرايا أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية كبيرة خاصة لكمين محكم ومركب والإجهاز عليها من نقطة صفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف مضادة للأفراد، كما استهدفوا جرافة عسكرية بعبوة متفجرة في مخيم جباليا أيضا.



وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل يومين توغلا جديدا شرق جباليا بعد أن قال إن حركة حماس تعيد ترتيب صفوفها بالمنطقة.



استهداف جنود وآليات

وفي جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام اليوم تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح شرق رفح.



وقالت القسام إن مروحيات هبطت لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في منطقة حي السلام، شرق رفح.



كما أعلنت استهداف 7 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في محيط معبر رفح وشرق المدينة، وفي جباليا شمالي القطاع.



كذلك أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه استهدفوا 4 آليات إسرائيلية بين ناقلات جند وجرافات بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شرق مدينة رفح، وفي جباليا شمالا.



وكانت كتائب القسام قالت إن مقاتليها فجّروا فتحة نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لفتحة النفق وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق رفح.



وأضافت أن مقاتليها فجّروا أيضا منزلا مفخخا مسبقا في قوة إسرائيلية خاصة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بالمنطقة نفسها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت قبل أسبوع عملية عسكرية شرق المدينة مما تسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.



وفي وسط القطاع، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت القوات المتقدمة شمال المحافظة الوسطى بالقرب من جسر وادي غزة بقذائف الهاون.



يأتي ذلك وسط اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بينها المغراقة، بالإضافة إلى حي الزيتون بمدينة غزة شمالا.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 28 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الماضية بعضهم بجروح خطيرة.



وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك عن إصابة 22 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 15 جنديا أصيبوا خلال المعارك الدائرة في داخل قطاع غزة و7 أصيبوا في مواقع أخرى أبرزها الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان.

المصدر: الجزيرة