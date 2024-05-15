توسع الصناعات الإبداعية بين السعودية وبريطانيا

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وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تطمح لتنمية اقتصادها وتحسين جودة حياة مواطنيها من خلال انتهاز فرص التعاون الهائلة بين البلدين وتوسيع الصناعات الإبداعية، مبينة أن السعودية أصبحت اليوم في مقدمة الدول التي تشكل ثقافة المنطقة، من خلال القوة الهائلة التي تتمتع بها في مجالات الثقافة، والرياضة، والسياحة.
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