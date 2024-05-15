يعقوبيان: نريد عودة سريعة ولائقة لكل السوريين والنظام السوري يضع العراقيل أمام عودتهم

ذكرت النائب بولا يعقوبيان، أنّ "واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسًا للجمهورية".

وأوضحت، خلال الجلسة النيابية بشأن الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري، أنّ "هذه المرة الأولى التي تنعقد جلسة في طابع رقابي، ولم تكن لتنعقد لولا طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وذكرت يعقوبيان، "أننا نريد عودة سريعة ولائقة لكل السوريين وتراعي كل الشروط الإنسانية"، موضحة أنّ "النظام السوري يضع العراقيل أمام هذه العودة".

وقالت: "لن يتوقف هذا السيل (النزوح السوري) ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة".