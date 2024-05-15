اعتراف حوثي بمهاجمة مدمرة أمريكية

في الوقت الذي تباطأت فيه هجماتهم على الشحن البحري، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن استهداف سابق لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية في البحر الأحمر، ومع ذلك، اعترضت السفينة للصاروخ الذي استهدفها.

وأشار الجيش الأمريكي إلى أن غاراته الجوية واعتراض نيران الحوثيين قد عطلت هجماتهم، وقضمت على مخزوناتهم من الأسلحة.

وكانت المدمرة ميسون (Mason)، وهي مدمرة صاروخية من طراز (Arleigh Burke)، موجودة في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع كجزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة يحاول منع هجمات الحوثيين على السفن، وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: «إن السفينة ميسون تصدت بنجاح ودمرت صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن فوق البحر الأحمر».

وشن الحوثيون أكثر من 50 هجومًا على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر، وفقًا للإدارة البحرية الأمريكية، وانخفضت حركة الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بسبب التهديد.