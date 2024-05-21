"الجديد": السفير المصري تمنى على كتلة الاعتدال باسم الخماسية المضي في مبادرتها الرئاسية

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "قطر تجاوبت فوراً مع طلب قائد الجيش جوزاف عون بتمديد المساعدة القطرية المتمثلة بالمئة دولار للعسكريين وبتأمين المحروقات لـ 6 اشهر"، لافتةً الى أن "السفير المصري تمنى على كتلة الاعتدال باسم الخماسية خلال اجتماعه معها المضي في مبادرتها الرئاسية على ان يستمر السفراء باجتماعاتهم المكثفة قبل انتهاء المهلة".

وكشفت المعلومات، بأن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام المقبلة بعين التينة"، مضيفة " جنبلاط عبر امام رئيس الوزراء القطري في الدوحة بان الازمة الراهنة لا يمكن حلها الا برئيس توافقي ولا امكانية لانتخاب رئيس من فريق واحد".