أكسيوس: وزير الاتصالات الإسرائيلي يأمر بإعادة معدات أسوشيتد برس

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي قوله اليوم إنه أمر بإعادة معدات كاميرات وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة والوزارة أن السلطات الإسرائيلية صادرت المعدات في وقت سابق قائلة إن الوكالة تنتهك القانون من خلال توفير بث مباشر لقناة الجزيرة التلفزيونية.

وفي وقت سابق، اعلن البيت الأبيض بان أميركا تطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها بشأن "أسوشيتد برس".

وأكدت وكالة أسوشيتد برس الأميركية الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب اسرائيل لتغطية الاحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك الى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور.

وقالت وكالة الأنباء في بيان "تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد".

ونددت الوكالة الأميركية بـ "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد في اسرائيل والذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

وبحسب الوكالة فقد صادرت السلطات الإسرائيلية الكاميرا ومعدات البث الخاصة بها.