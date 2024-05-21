"سرايا القدس": فجرنا عدداً كبيراً من العبوات الناسفة والألغام بعدد من المناطق في جنين

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "منذ ساعات الصباح يخوض مجاهدو سرايا القدس في كتيبة جنين مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وقد استطاعوا من تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام وخاصة في مناطق جبل أبو ضهير ومنطقة النادي وحارة الدمج وقد حققوا إصابات مباشرة بين صفوف قوات الاحتلال وآلياته".

وأكدت السرايا، في بيان، على "استمرارها بالتصدي للاحتلال دفاعاً عن أرضنا ونصرة لأهلنا في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".