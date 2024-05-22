البنتاغون: المساعدات لغزة تنتقل الآن من الرصيف العائم إلى المستودعات

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنه تم فتح طرق جديدة لحركة المساعدات في غزة بعد اعتراض بعض شاحنات المساعدات، مضيفة أن المساعدات تُنقل الآن من مناطق التجميع إلى المستودعات في غزة.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين، الى انه "في الوقت الذي نعمل فيه على إنجاز العمليات والإجراءات تسنى إنشاء طرق بديلة للحركة الآمنة لتلك الشحنات. يجري الآن نقل المساعدات من مناطق التجمع تلك إلى المستودعات لزيادة عمليات التوزيع في أنحاء غزة."