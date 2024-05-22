الشرطة البريطانية: العثور على عنصر سابق بالبحرية البريطانية متّهم في قضية تجسس ميتاً في لندن

اعلنت الشرطة البريطانية إنها عثرت على عنصر سابق في البحرية الملكية البريطانية ميتاً بعد أن أخلت محكمة سبيله بكفالة الأسبوع الماضي على خلفية اتّهامه بمساعدته أجهزة استخبارات هونغ كونغ في قضية تجسس مرتبطة بالصين.

وذكرت الشرطة إن "التحقيق جار في الوفاة"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل معها حاليا على أنها مجهولة الأسباب.

وهو كان موظفا في جهاز ضبط الحدود في مطار هيثرو، والتحق في 21 شباط 2024 بجهاز ضبط الهجرة التابع لوزارة الداخلية، وفق الوكالة البريطانية.

وتريكت يتحدّر من جنوب إنكلترا وهو أحد المتّهمين الثلاثة في قضية التجسس لصالح استخبارات هونغ كونغ.

وعُثر على ماثيو تريكت البالغ 37 عاما ميتا في متنزه في ميدنهيد، غرب لندن، الأحد بعدما أبلغ فرد من العامة السلطات، وفق ما أعلنت شرطة تايمز فالي.

ومؤخرا عمل تريكت عنصرا في جهاز ضبط الهجرة ومحققا خاصا، وفق وكالة بي ايه البريطانية.