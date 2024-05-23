إيران: التعرف على هويات جميع قتلى المروحية الرئاسية

الرياص - اسماء السيد - طهران: قال رئيس "منظمة إدارة الأزمات" في إيران، اليوم الاثنين، إنه تم التعرف على هوية جميع القتلى في حادث المروحية الرئاسية.

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه "لا حاجة لإجراء اختبارات الحمض النووي" لضحايا الطائرة المروحية التي تحطمت مساء الأحد، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ووفقا لرئيس المنظمة، فقد "كان الجثمان الوحيد لآية الله الهاشم في حالة أفضل مقارنة بالقتلى الآخرين وكان أقل حروقا لأنه بقي على قيد الحياة لمدة ساعة، وحتى رئيس مكتب رئيس الجمهورية أجرى مكالمة هاتفية".

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى استمرار الجهود للتعرف على جثث جميع ضحايا تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما.

وكان على متن المروحية التي تحطمت مساء أمس الأحد في شمال شرقي البلاد كل من إبراهيم رئيسي وأمير عبد اللهيان، والهاشم إمام تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية رئيس الجمهورية، وقوة من فيلق أنصار المهدي، بالإضافة إلى طيار ومساعده.

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد ذكرت في وقت سابق إلى أنه سيتم الإعلان بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه.