مصدر: الأمن يفحص واقعة التحرش بفنانة شهيرة في طريق الضبعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تفحص أجهزة وزارة الداخلية، فيديو نشرته الفنانة هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بتعرضها للتحرش على يد سائق تابع لأحد تطبيقات النقل بمحور الضبعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المختصة فيديو روت فيه الفنانة تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها بمحور الضبعة وجاري فحصه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت نشرت الفنانة هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تتهم فيه سائق تابع لأحد تطبيقات النقل بمحاولة التحرش بها بعدما توقف فجأة بالسيارة بمحور الضبعة مبررا أن موتور السيارة ارتفعت حرارته حسبما قالت الفنانة.

وأضافت "هلا" بأنها فوجئت بالسائق يقف خلف السيارة وهم بفك حزام بتاع بنطاله لتخرج مسرعة من السيارة مبتعدة عنها، ثم أخبرها السائق : "متخافيش ده أنا بس عندي السكر، أنا لازم كل شوية أدخل الحمام فمعلش متخافيش"

واستكملت الفنانة: "أنا نزلت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وأنا دلوقتي في الشارع، والحمد لله أول ماوقف اتصلت بحد من صحابي قولتله أنا بعتلك لايف لوكيشن وهو ده اللي راعبه تقريبا، الحمد لله إننا الصبح، والحمد لله إني لسه قريبة من البيت"

وظهرت الفنانة الشهيرة في فيديو قصير، شرحت خلاله تفاصيل الواقعة، وقالت: "أنا الآن أعلى محور الضبعة، الحيوان حيوان أوبر فجأة وقف في الطريق، وقالي العربية سخنت، وكنت بكلم حد من صحابي وبعتاله لايف لوكيشن".