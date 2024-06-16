شكرا لقرائتكم خبر عن ‎اتهامات بالتحرش تواجه معجبين قبلوا جين عضو BTS خلال حدث العناق المجانى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المعجبون الذين قبلوا جين عضو فريق BTS خلال حدث العناق المجاني الأخير، اتهامات بالتحرش الجنسى، حيث أقام جين حدث عناق مجاني له بعد انتهاء خدمته العسكرية الإلزامية، في 13 يونيو، في صالة سيول جامسيل للألعاب الرياضية الداخلية.

معجبو فرقة BTS الموسيقية الكورية الجنوبية الشهيرة، كانوا سعداء بالحدث وممتنون لهدية جين الجميلة، ومع ذلك، يبدو أن كل ما يتعلق بلقاء المعجبين لم يكن مفيدًا، فمن بين 1000 معجب تمت دعوتهم، احتضنه معظم المعجبين وغادروا بسرعة، لكن محاولات عدد قليل من المعجبين لتقبيل خد جين تم التقاطها بالكاميرا، مما أثار الجدل وأثار غضب المعجبين حسبما نشر موقع allkpop.

في 14 يونيو، كشف مركز شرطة سيول سونجبا، عن تقرير تم تقديمه يتهم فيه المعجبين الذين حاولوا تقبيل جين نجم BTs بارتكاب تحرش جنسي وانتهاك قانون معاقبة العنف الجنسي، وتخطط الشرطة، التي تلقت الشكاوى عبر منصة الالتماس الوطنية، لمراجعة محتويات التقرير لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق رسمي.

وكانت قد أصدرت فرقة "bts" الموسيقية الكورية الجنوبية، مذكراتها بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها، وسرعان ما تصدرت المذكرات الكتب الأكثر مبيعًا فى موقع التجارة الإلكترونية "أمازون"، حسبما ذكر موقع Theguardian.