"بلومبيرغ": جامعة هارفارد تحرم 13 طالباً من التخرج على خلفية التضامن مع غزة

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن "مجلس إدارة جامعة هارفارد الأميركية رفض منح درجات علمية لـ13 طالبًا على خلفية مشاركتهم في مخيم مؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي، ضمن موجة احتجاجات اجتاحت الجامعات الأميركية أخيراً تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة".

وأوضحت الوكالة، أن "هذه الخطوة جاءت بالرغم من تصويت 115 من أعضاء هيئة التدريس، خلال اجتماع يوم الاثنين، على السماح للطلاب بالتخرج، مشيرة إلى أن هذا الحكم قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين إدارة هارفارد وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب".

من جانبها، لفتت الجامعة، في بيان لها، إلى أنه "تبين أن الطلاب انتهكوا سياسات الجامعة من خلال سلوكهم أثناء مشاركتهم في المخيم الأخير في هارفارد".