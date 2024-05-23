إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين أميركيين بمنطقة الرصيف العائم قبالة غزة في حادث عمل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة، موضحة أنّه تم "نقلهما للعلاج في إسرائيل".

في 16 أيار الحالي، ثبت الجيش الأميركي الرصيف الموقت على شاطئ غزة في إطار مهمة تقديم مساعدات للفلسطينيين، على حدّ قوله، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأوضح أنّه "لم تدخل أي قوات أميركية إلى غزة في إطار هذا الجهد"، مشيرًا إلى أنّ "الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتنسق توزيعها في غزة".

وسبق وأن أشار البنتاغون إلى أن جنودا إسرائيليين سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضي القطاع.