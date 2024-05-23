يعقوب: مرحلة التوازن والنزول عن الشجرة بدأت ويجري إعادة دمج إسرائيل بالمنطقة

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، أنّ "مرحلة التّوازن والنّزول عن الشّجرة بدأت: - اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنّرويج بالدّولة الفلسطينيّة - التّراجع عن اتهامات 7 تشرين الأوّل الماضي، بالاعتداات الجنسيّة من المقاومة، وفضيحة الأكاذيب لتبرير حرب الإبادة الجماعيّة - المطالَبة بإصدار مذكّرات توقيف بحقّ رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وزعيم "حماس" في ​غزة​ يحيى السنوار". وأشار في تصريح، إلى أنّ "كلّ ذلك وغيره يجري مع إعادة دمج إسرائيل بالمنطقة، من خلال التّطبيع مع ​السعودية​، وذلك يعكس الرّؤية الأميركيّة لليوم التّالي لحرب غزة".

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