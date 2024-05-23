طليس التقى الخليل: مخصصات البلديات واتحاداتها من أموال الهاتف الخلوي سوف تدفع خلال الأسبوع المقبل

كشف مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، "أن مخصصات البلديات واتحادات البلديات من أموال الهاتف الخلوي سوف تدفع خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى".

واشار في تصريح بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، الى انه "اطلع على سير العمل في إدارات وزارة المالية حيال هذا الموضوع وأن الخليل قد وقع الجدول المرتبط بهذه الأموال وقد أبلغت وزارة الداخلية بذلك".

ولفت الى اننا "بحثنا مع الوزير الخليل موضوع رواتب المثبتين في الدفاع المدني، ويمكنني أن أطلق بشرى لهؤلاء المثبتين أن دفعة كبيرة تصل إلى خمسة أو ستة أشهر ستصرف لهم نهاية الشهر، على أن تستكمل بقية المعاملات الإدارية التي ليست في عهدة وزارة المالية بين مديرية الدفاع المدني والإدارات المختصة".