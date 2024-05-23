سلطات الولايات المتحدة حضّت الصين على ضبط النفس بعدما أطلقت مناورات عسكرية في محيط تايوان

حضّت الولايات المتحدة الصين على "ضبط النفس بعدما أطلقت مناورات عسكرية في محيط تايوان"، لافتة إلى أنها "أخذت علما بقلق وتراقب عن كثب المناورات التي قالت الصين إنها جاءت لمعاقبة الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على خطاب تنصيبه الذي أدلى به".
واشار مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الى اننا "نحض بقوّة بكين على التحلي بضبط النفس"، محذّرا الصين من استخدام الانتقال السياسي في تايوان "ذريعة ومبررا لإجراءات استفزازية أو قمعية".
ولفت إلى أن تحرّكات الصين "متهورة وتحمل خطر التصعيد وتؤدي إلى تآكل الأعراف القائمة منذ مدة طويلة والتي حافظت على السلم الإقليمي والاستقرار على مدى عقود"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة التي أقرّت مؤخرا مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات مخصصة لتايبيه واثقة في وضع قوتنا الحالي في المنطقة".
وجاءت المناورات بعدما قال الرئيس لاي في خطاب تنصيبه الاثنين إن على تايوان "إبداء عزمنا على الدفاع عن أمتنا".
ونددت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بخطاب لاي على اعتباره "اعتراف بالاستقلال".
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