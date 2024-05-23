الخارجية الاسرائيلية: علاقاتنا مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه عواقب وخيمة

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه عواقب وخيمة بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل"، مشيرة الى أن "مدير عام وزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين أجرى محادثة لتوبيخ سفراء كل من إيرلندا وإسبانيا والنروج".

واشار بليتشتاين الى أن "قرار تلك الدول لا يعزز السلام ويعطي دفعة لحماس ويزيد من صعوبة إنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن" المحتجزين لدى الحركة الإسلامية في قطاع غزة.

يشار الى ان الأربعاء، أعلنت إيرلندا والنروج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.