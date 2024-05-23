اعلن الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية".

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