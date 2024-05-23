افادت معلومات "الجديد"، بأن "قطر ستستقبل أواخر الاسبوع المقبل وفداً نيابيا قواتيا لحثِّهِ على الانفتاح والتلاقي مع باقي الجهات السياسية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": قطر ستستقبل أواخر الاسبوع المقبل وفداً نيابيا قواتيا لحثِّهِ على التلاقي مع باقي الجهات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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