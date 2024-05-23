المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية تمكنت من قتل مسؤول تصنيع المعدات القتالية في حزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن "طائراتنا الحربية تمكنت اليوم من قتل مسؤول تصنيع المعدات القتالية في حزب الله بالجنوب اللبناني"، مشيرا الى اننا "قمنا بتصفية حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس في جباليا".

ورأى ان "الجيش فشل في مهمته في 7 تشرين الاول وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح لضمان عدم تكرار ذلك"، مؤكدا أنه "سيتم التحقيق في قضية التحذيرات بشأن هجوم 7 تشرين الاول". وأوضح اننا "نعمل في عدة مناطق في رفح لتحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها الآن إعادة المختطفين".