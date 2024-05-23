الشرطة اليونانية تفكك عصابة دولية تهرب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا

اعلنت الشرطة اليونانية إنها فككت عصابة دولية تهرب مخدر الكوكايين في حاويات شحن من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.

واوضح مسؤولون بالشرطة، إنه تم العثور على عشرات الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على أكثر من 210 كيلوجرامات من الكوكايين وجرى مصادرتها من داخل حاويات تضم شحنة من الجمبري (الروبيان) في ميناء بيريوس.

وذكرت الشرطة في بيان، إنه جرى مصادرة أكثر من 130 ألف يورو (141 ألف دولار) وبندقية وطلقات رصاص وهواتف محمولة ووثائق تشير إلى كميات المخدرات والأرباح المتوقعة إلى جانب أدلة أخرى خلال دهم منازل المشتبه فيهم وسياراتهم.

وبناءً على الأدلة، تقدر السلطات، أن العصابة كانت تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تزيد على خمسة ملايين يورو.

وقال مسؤولو الشرطة: إن المخدرات كانت تُهرب من أميركا اللاتينية إلى دول أوروبية وتركيا.