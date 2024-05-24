الجيش الإسرائيلي: نتانياهو تلقى 4 تنبيهات من الاستخبارات قبل 7 تشرين الاول

كشف الجيش الإسرائيلي، عن إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تلقى 4 تنبيهات من الاستخبارات قبل 7 تشرين الاول".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أكد رسميا اليوم أن هيئة الاستخبارات كانت قد نبهت نتانياهو خطّيا أربع مرات في الأشهر التي سبقت مجازر السابع من تشرين الاول، إلا أن اعداء إسرائيل يتابعون ما يفسرون وكأنه مساس باللحمة الجماهيرية وخاصة بجيش الدفاع، بسبب الاحتجاجات على خطة التشريعات القضائية".

وذكرت إذاعة "كان" أنه "جاء في إحدى الوثائق على الأقل، أن إيران و"حزب الله" وحركة "حماس"، يرصدون فرصة لعاصفة تامة - حسب تعبير المسؤولِين الاستخباراتيين معدّي الوثيقة".