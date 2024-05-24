الكرملين: بوتين يجري محادثات مع لوكاشينكو في بيلاروسيا

اعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات موسعة مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في مينسك يومي الخميس والجمعة.

وروسيا وروسيا البيضاء حليفتان وثيقتان، ومن المقرر أن تشارك مينسك في تدريبات هذا الشهر تهدف إلى محاكاة الاستعداد لإطلاق أسلحة نووية تكتيكية.

على نحو منفصل، ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء اليوم الخميس، أن لوكاشينكو عين بافيل مورافيكو رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للجيش.