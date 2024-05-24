مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات

24 مايو 2024 01:42

وائل بدران (أبوظبي)

أشاد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ، بالدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، وجهودها المبذولة لحل النزاعات وتلبية احتياجات من يعانون منها.

وأوضح غريفيث في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن الإمارات لديها قدرة فريدة على الوصول ومساعدة الناس في أماكن النزاعات في أي مكان بالعالم.

وقال: انطلاقاً من تجربتي في التعاون مع الإمارات، فإن لديها دراية تامة بالأمور وقدرة عملية وإيجابية جداً على حل المشكلات، لافتاً إلى أن أبوظبي لديها مجموعة متنوعة من الكفاءات والموارد لتنفيذ المشاريع الإنسانية.

وأضاف: «إن الإمارات كدولةٌ مانحة تقدّم المساعدات الإنسانية بشكل مذهل، وأتذكر بوضوح بعد الزلزالين اللذين ضربا سوريا وتركيا، العام الماضي، أن الإمارات أرسلت أكثر من 50 شحنة جوية من المساعدات بسرعة كبيرة جداً في الأيام القليلة الأولى إلى كل من سوريا وتركيا».

وتابع: «لدى الإمارات قدرة فريدة على إيصال ما هو مطلوب في الوقت المحدد وبشكل عاجل، وقد فعلت ذلك في قطاع غزة، وما زالت تفعل ذلك هناك».

وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة، حذر غريفيث من أنه لا توجد أي مساعدات بحجم كاف يفي بالغرض تصل إلى القطاع، ولا يوجد وقود كافٍ داخل لنقل المساعدات إلى الأشخاص الذين غادروا رفح.

وأوضح أن أكثر من 800,000 منهم غادروا حتى الآن رفح في الأيام العشرة الأخيرة، وهذا رقم غير عادي، ومن غير المعقول أن يكون المعبران البريان إلى جنوب غزة، معبر رفح وكرم أبوسالم، مغلقان أو لا يمكن إيصال المساعدات عبرهما.

وتابع: «تمر إمدادات القطاع الخاص من خلال معبر كرم أبوسالم، لكن الأمر مكلف للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون حقاً إلى المساعدات وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة العاجلة»، لذا لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك.

ونوّه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى وصول مساعدات إنسانية بحراً عبر الرصيف العائم في اليومين الأولين من تشغيله، وكان ذلك قبل بضعة أيام، لكن معظمها لم يصل إلى المستودعات، مضيفاً: لم نتمكن من الوصول إلى مستودعاتنا في رفح، والعملية العسكرية تقترب من فريقنا هناك شيئاً فشيئاً مع توجّه المعارك نحو الغرب.

وجدد غريفيث التحذير من أن المجاعة في قطاع غزة تبدو شبه حتمية، لأنه إذا لم يكن هناك طعام، فيمكن أن نكون متأكدين من أن الناس سيموتون من الجوع والأمراض التي تصاحب المجاعة.

وحول توقف وكالة «الأونروا» عن تقديم المساعدات في مدينة رفح، أشار إلى أن هناك مفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وغيرهم من الأطراف، حول كيفية إيصال المساعدات بأمان إلى المحتاجين إليها، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في رفح تجعل من الصعب على «الأونروا» و«أوتشا» ووكالات الأمم المتحدة الأخرى القيام بمهامها.

وأضاف غريفيث: «ندعم الوكالات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، إضافة إلى المنظمات المحلية التي تبذل جهوداً لإنقاذ الأرواح في الخطوط الأمامية».

وحذر من أن إمدادات منظمة الصحة العالمية في غزة تنفد، قائلاً: «أخشى أن أفكر فيما سينتهي إليه هذا الأمر.. ولكن ما نعرفه هو أنه إذا لم يتم استئناف برنامج المساعدات قريباً سنرى عواقب وخيمة لم نشهدها حتى الآن في غزة».

وقال: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي وآخرين للحصول على طرق آمنة، ونتفاوض لفتح نقاط العبور البريّة من كرم ابو سالم ورفح، وعلى الشاطئ نستقبل المساعدات عندما تصل عبر الرصيف العائم.

وأضاف: ندعم العمليات الغذائية والطبية وعمليات توفير المياه الصالحة للشرب والمساعدات الإنسانية بشكل عام، كما نقوم بحشد الأموال من الجهات كافة لدفع تكاليف كل ذلك، وندق ناقوس الخطر من أن كل هذا محكوم عليه بالفشل في الوقت الحالي، إذا لم يتم وقف إطلاق النار.

وقال إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يسابق الزمن لتفادي مصير مؤلم ل 800,000 شخص في جنوب غزة، و1.1 مليون شخص في الشمال، مضيفاً: لقد هوجم مستشفى في الشمال واضطر المرضى والموظفون جميعاً للهروب تحت القصف.

وأشار إلى وجود محادثات مع الجيش الإسرائيلي حول كيفية تحسين الوضع الأمني لعاملي الإغاثة، والبحث عن طرق جديدة وأكثر أمانًا يمكننا استخدامها بالفعل لنقل الإمدادات، على سبيل المثال عبر شاطئ ذلك الرصيف العائم، لنتمكن من نقل المساعدات بأمان في هذا الوقت، ربما على عكس ما كان يحدث قبل يومين. لقد تحدثنا معهم حول ضرورة فتح المعابر.

وشدد على أنه دون فتح المعابر سيموت الناس، وربما يموت الناس أصلاً بسبب نقص الغذاء، إذ لا يمكننا الوصول إلى مستودعاتنا وهناك كميات أقل وأقل من المواد الغذائية في السوق.. إنه بكل وضوح وضع مأساوي للغاية.

وأشار إلى أنه من الجيد أن تمر شاحنات القطاع الخاص، لكنها تجلب إمدادات للسوق لا يستطيع معظم الناس تحمل تكلفتها، أما المساعدات فهي مجانية وفي هذه الظروف يجب أن تُعطى الأولوية.

على صعيد التمويل، قال مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ: بالطبع نحن بحاجة دائماً إلى التمويل وهذه مشكلة شائعة، ولكن دعنا نضع ذلك جانبًا في الوقت الحالي وننظر إلى غزة.

وأضاف: لدينا مشكلة فورية، وهي فتح المعابر، وتقديم المساعدات للناس الذين نزحوا الآن أكثر من 6 مرات في مختلف أنحاء القطاع، مستدركاً: «لكن هناك شيئاً آخر أعتقد أنه لا يقل أهمية عن ذلك وهو منح الأمل لسكان غزة بأن هناك مستقبل ينتظرهم. وتابع: أدرك انطلاقاً من خبرتي الممتدة على مدار 50 عاماً في التعامل مع الحروب والنزاعات في جميع أنحاء العالم، أنه عندما يموت الأمل، يموت الناس معه لأن طاقة الصمود الضرورية للنجاة من هذه المآسي تفنى من دون أمل».

وذكر غريفيث أن جامعة الدول العربية تطرقت مؤخراً خلال القمة العربية في البحرين، إلى إحياء الأمل والتركيز مرة أخرى على حل الدولتين مع إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وهذا بالطبع ما نعتقد أنه صحيح أيضاً.

وتابع: دعونا نعطي أهل غزة الأمل، ودعونا لا نتركهم لا يعرفون أين سيجد أطفالهم مكانًا للعيش بعد ذلك، بينما لا نعرف متى سيستعيد أكثر من 800,000 طفل لم يذهبوا إلى المدرسة في غزة خلال الأشهر السبعة الماضية تعليمهم.. الأمل هو أمر لا يقل أهمية عن المساعدات.

وحول استقالته بحلول نهاية الشهر المقبل، قال غريفيث أنا لست مشاركًا في عملية اختيار خليفة لي، لكنني أعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا إلى تقديم الترشيحات، مؤكداً على أهمية اختيار شخص مناسب.

وقال: «العالم لم يسبق أن عانى من أزمة إنسانية كما يعاني الآن، فلدينا أكثر من 100 صراع في جميع أنحاء العالم، ولم يتم حل أي منها تقريباً»، مضيفاً: «حتى في اليمن حيث كنا نأمل أن نرى تقدماً في حلها أصبح ذلك الآن في خطر، مما يعني أن الاستجابة الإنسانية للأزمات أصبحت أساسية بالنسبة للعالم».

وتابع: لذا آمل أن يكون خليفتي، وأنا متأكد من أن هذا ما سيحدث، شخصاً يستطيع الاستجابة للأزمات، وأن يفعل ذلك بتوافق آراء المجتمع الإنساني.

واختتم غريفيث حواره مع «الاتحاد»، بدعوة العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يلزمنا ويضعنا تحت المساءلة جميعًا، قائلاً إن على العالم «وقف قصف المستشفيات، وقصف وقتل عمال الإغاثة الإنسانية، وقتل الصحفيين.. التزموا بالقانون وحافظوا على السلام».