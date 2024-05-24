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استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد عشرة فلسطينيين الليلة الماضية، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرة شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع مواصلة الزوارق الحربية للاحتلال قصف شواطىء مدينة غزة، ووسط القطاع.

في الغضون ، واصلت طائرات الاحتلال المسيرة قصفها لعدة مناطق جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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