استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد عشرة فلسطينيين الليلة الماضية، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرة شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع مواصلة الزوارق الحربية للاحتلال قصف شواطىء مدينة غزة، ووسط القطاع.

في الغضون ، واصلت طائرات الاحتلال المسيرة قصفها لعدة مناطق جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.