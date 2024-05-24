"الجديد": لودريان يستطلع في جولته المقبلة إمكانية الدعوة إلى حوار لبناني- لبناني في العاصمة الفرنسية باريس

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الموفد الأميركي جان إيف لودريان يستطلع في جولته المقبلة إمكانية الدعوة إلى حوار لبناني-لبناني في العاصمة الفرنسية باريس" .

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