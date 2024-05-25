شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 48 شخصًا في المكسيك.. ماذا فعلت الحرارة الشديدة فيهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 48 شخصا حتفهم خلال شهرين في المكسيك، بسبب الحرارة الشديدة.

وحسبما أعلنت وزارة الصحة الجمعة، سجل نحو نصف عدد الوفيات، في الأسبوع الماضي وحده. الحرارة الشديدة في المكسيك وذكرت أن 956 شخصًا تلقوا العلاج من ضربات شمس وجفاف وحروق من الشمس منذ بَدْء موسم الحر في منتصف مارس.

وكانت ضربة الشمس هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة، فيما تبلغ حاليًا درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، في 27 ولاية من ولايات المكسيك. ضحايا الطقس في المكسيك وكانت درجة الحرارة العظمى بلغت يوم الخميس في مدينة مونكلوفا بولاية كواهويلا 46 درجة.

كما كان هطول الأمطار أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام، شاملًا أجزاء واسعة من البلاد.

