شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النادى الأهلى على الفوز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم للمرة الثانية عشرة في تاريخة.

وأكد المستشار عبد الرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين، وأشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني، ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.